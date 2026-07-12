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Норвегия — Англия, результат матча 11 июля 2026, счет 1:2, 1/4 финала ЧМ по футболу 2026

Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Норвегии встречалась с национальной командой Англии. Игра прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США) и завершилась победой сборной Англии после дополнительного времени со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Напомним, основное время матча закончилось со счётом 1:1.

За сборную Норвегии забил Андреас Шельдеруп. В составе англичан отличился Джуд Беллингем, оформив дубль.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

На предыдущей стадии турнира норвежцы одержали победу над Бразилией со счётом 2:1, тогда как англичане в напряжённом поединке оказались сильнее Мексики — 3:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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