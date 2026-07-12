Игроки «Реала» забили 19 голов на ЧМ-2026 — это рекорд за всю историю чемпионатов мира

Гол полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в ворота Норвегии (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года стал 19-м забитым игроками мадридского «Реала» на турнире. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

Для Беллингема этот гол стал шестым на турнире. Лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2026 является одноклубник Беллингема Килиан Мбаппе, на счету которого восемь забитых мячей за Францию. Ещё ни разу на чемпионатах мира представители одного клуба не забивали столько за один турнир.

Англия вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с сильнейшей командой из пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют Испания и Франция.