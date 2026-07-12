Эрлинг Холанд на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Норвегия: голы, передачи, карточки

Нападающий Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии принял участие в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды в дополнительное время.

Холанд вышел на поле в стартовом составе, провёл 106 минут и не отметился результативными действиями впервые за весь турнир. Предупреждений Эрлинг в игре не получил.

Норвегия завершила своё участие на этом ЧМ, а Англия встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.