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Эрлинг Холанд на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Норвегия: голы, передачи, карточки

Эрлинг Холанд на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Норвегия: голы, передачи, карточки
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Нападающий Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии принял участие в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Холанд вышел на поле в стартовом составе, провёл 106 минут и не отметился результативными действиями впервые за весь турнир. Предупреждений Эрлинг в игре не получил.

Норвегия завершила своё участие на этом ЧМ, а Англия встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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