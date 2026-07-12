ФИФА выступила с заявлением о спорном голе Беллингема в матче с Норвегией на ЧМ-2026

ФИФА выступила с заявлением о спорном голе сборной Англии в первом тайме с Норвегией в четвертьфинале ЧМ-2026 (2:1). Ранее сообщалось, что норвежцы уверены, что первый гол Джуда Беллингема нельзя было засчитывать, так как мяч после выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда попал в трос камеры-паука и из-за этого упал на ногу англичанам, которые начали голевую атаку.

«Перед голом сборной Англии на 45+2-й минуте в матче с Норвегией датчик в Connected Ball не зафиксировал пикового значения «сердцебиения мяча» во время его полёта. Таким образом, не было обнаружено никаких доказательств того, что мяч коснулся подвесного троса над полем и из-за этого изменил свою траекторию», — говорится в заявлении ФИФА на официальной странице в социальной сети X.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.