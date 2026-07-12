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Определились три из четырёх участников 1/2 финала чемпионата мира — 2026

Определились три из четырёх участников 1/2 финала ЧМ-2026
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Стали известны три из четырёх участников полуфинала чемпионата мира 2026 года.

В следующую стадию соревнования прошли сборные Франции, Англии и Испании.

В 1/4 финала ЧМ Франция была сильнее Марокко (2:0), Англия выбила Норвегию (2:1 д. вр.), Испания оставила за бортом Бельгию (2:1).

Последний участник полуфинала определится после матча 1/4 финала ЧМ между Аргентиной и Швейцарией. Их очный матч состоится сегодня, 12 июля, в 4:00 мск.

Напомним, в следующей стадии Испания сразится с Францией, Англия сформирует вторую пару 1/2 финала ЧМ, когда узнает своего соперника по следующей стадии плей-офф мирового первенства.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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