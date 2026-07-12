Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Норвегия — Англия: голы, передачи, карточки

Форвард сборной Англии Гарри Кейн принял участие в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одолела Норвегию (2:1). Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

Кейн появился на поле в стартовом составе и отыграл без замены 90 минут основного времени и два дополнительных тайма по 15 минут. Форвард не отметился результативными действиями.

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с сильнейшей командой из пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.