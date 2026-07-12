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Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Норвегия — Англия: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Норвегия — Англия: голы, передачи, карточки
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн принял участие в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одолела Норвегию (2:1). Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Кейн появился на поле в стартовом составе и отыграл без замены 90 минут основного времени и два дополнительных тайма по 15 минут. Форвард не отметился результативными действиями.

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с сильнейшей командой из пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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