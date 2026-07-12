Аргентина в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Матч завершился победой сборной Аргентины в дополнительное время со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. У Лионеля Месси результативная передача.

Автором единственного гола у швейцарцев стал Дан Ндой.

В полуфинале турнира сборная Аргентины встретится с Англией. Матч состоится 15 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

На стадии 1/8 финала турнира сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом (3:2), а Швейцария одолела Колумбию — 0:0 (4:3 пен.). В полуфинале победитель матча сыграет с сильнейшей командой из пары Норвегия — Англия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.