ФИФА показала график «пульса мяча» перед спорным голом Беллингема в ворота Норвегии

ФИФА показала график «пульса мяча» во время спорного эпизода перед спорным голом полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в первом тайме матча со сборной Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что норвежцы уверены, что гол первый Джуда Беллингема нельзя было засчитывать, так как мяч после выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда попал в трос камеры-паука и из-за этого упал на ногу англичанам, которые начали голевую атаку.

После матча ФИФА выступила с заявлением, в котором заявила, что датчик в мяче не зафиксировал доказательств того, что мяч коснулся подвесного троса над полем и из-за этого изменил свою траекторию.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.