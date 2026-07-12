Прервалась 15-матчевая голевая серия Эрлинга Холанда в сборной Норвегии

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд не сумел поразить ворота национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан, а Холанд не отметился голами и был заменён на 106-й минуте встречи.

Таким образом прервалась серия норвежского нападающего, в которой он отличался в 15 предыдущих матчах за сборную. За этот отрезок 25-летний футболист забил 27 голов. На своём дебютном чемпионате мира Холанд оформил семь мячей в шести играх.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.