Оформивший дубль Беллингем признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Норвегия — Англия

ФИФА признала полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одолела Норвегию (2:1). Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

На 45+2-й минуте Беллингем сравнял счёт, а в дополнительное время, на 93-й минуте, принёс своей команде победу.

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с сильнейшей командой из пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции. Победитель турнира определится в финальном матче, который пройдёт 19 июля.