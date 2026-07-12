Тренер Норвегии утешал вратаря команды Нюланда после поражения в 1/4 финала ЧМ от Англии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен утешал вратаря команды Эрьяна Нюланда после финального свистка в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. После грубой ошибки голкипера англичане забили победный гол.

Нюланд еле сдерживал слёзы после того, как стало ясно, что Норвегия не сможет пройти в 1/2 финала ЧМ.

Кроме того, после игры команда выстроилась перед фанатами, чтобы поблагодарить их за сумасшедшую поддержку на турнире.

В 1/2 финала турнира Англия сыграет с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии. Другая полуфинальная пара стала известна вчера, 11 июля. Испания встретится с Францией.