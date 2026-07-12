Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны три из четырёх участника полуфиналов турнира

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Англии одержала победу над национальной командой Норвегии (2:1). Таким образом, в 1/2 финала турнира команда Томаса Тухеля сыграет с победителем матча Аргентина — Швейцария.

Ранее определился первая полуфинальная пара ЧМ-2026. Сборная Франции за выход в финал турнира сыграет с национальной командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.