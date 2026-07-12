«Нам сегодня повезло». Тухель прокомментировал выход Англии в полуфинал ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями после выхода национальной команды в полуфинал чемпионата мира 2026 года. Напомним, в игре 1/4 финала англичане одержали волевую победу над Норвегией со счётом 2:1.

«Сегодня мы сами себе очень, очень усложнили жизнь. Результат фантастический — мы в полуфинале, но я недоволен игрой. Нам сегодня повезло. Нам нужно играть лучше», — приводит слова Тухеля официальный сайт ФИФА.

Норвегия завершила участие на турнире. Англия встретится сыграет с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии. Другая полуфинальная пара стала известна вчера, 11 июля. Испания встретится с Францией.