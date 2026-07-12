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Джордан Пикфорд установил национальный рекорд Англии по числу матчей на чемпионатах мира

Джордан Пикфорд установил национальный рекорд Англии по числу матчей на чемпионатах мира
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Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд установил национальный рекорд по числу матчей на чемпионатах мира в игре 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1). Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Матч с Норвегией стал для Пикфорда 18-м на чемпионатах мира, что является рекордом среди английских вратарей. 32-летний голкипер превзошёл достижение вратаря сборной Англии на ЧМ-1982, ЧМ-1986 и ЧМ-1990 Питера Шилтона.

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с сильнейшей командой из пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.

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