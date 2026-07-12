Джордан Пикфорд установил национальный рекорд Англии по числу матчей на чемпионатах мира

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд установил национальный рекорд по числу матчей на чемпионатах мира в игре 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1). Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

Матч с Норвегией стал для Пикфорда 18-м на чемпионатах мира, что является рекордом среди английских вратарей. 32-летний голкипер превзошёл достижение вратаря сборной Англии на ЧМ-1982, ЧМ-1986 и ЧМ-1990 Питера Шилтона.

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с сильнейшей командой из пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.