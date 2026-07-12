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Эмоции Холанда после поражения Норвегии в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Англией

Эмоции Холанда после поражения Норвегии в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Англией
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд был расстроен тем, что его национальная команда не смогла победить Англию в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан в экстра-тайме, а Холанд не отметился голами и был заменён на 106-й минуте встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Холанд эмоционально попрощался с болельщиками Норвегии после вылета с мирового первенства.

Фото: Getty Images

Отметим, вместе с вылетом Норвегии прервалась и 15-матчевая голевая серия Холанда в составе сборной. За это время Эрлинг поразил ворота соперников 27 раз. Англия встретится сыграет с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии.

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