Сборная Аргентины на ЧМ-2026: результаты на 12 июля 2026 года

В ночь со 11 на 12 июля сборная Аргентины обыграла национальную команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США).

Результаты матчей сборной Аргентины на ЧМ-2026 на 12 июля:

Аргентина — Алжир — 3:0, 1-й тур группы J;

Аргентина — Австрия — 2:0, 2-й тур группы J;

Иордания — Аргентина — 1:3, 3-й тур группы J;

Аргентина — Кабо-Верде — 3:2 (ДВ), 1/16 финала;

Аргентина — Египет — 3:2, 1/8 финала;

Аргентина — Швейцария — 3:1 (ДВ), 1/4 финала.

Национальная команда Аргентины заняла первое место в группе J, набрав девять очков.

На стадии 1/2 финала подопечные Лионеля Скалони встретятся со сборной Англии.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.