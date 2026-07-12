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Сборная Аргентины на ЧМ-2026: результаты на 12 июля 2026 года

Сборная Аргентины на ЧМ-2026: результаты на 12 июля 2026 года
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В ночь со 11 на 12 июля сборная Аргентины обыграла национальную команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Результаты матчей сборной Аргентины на ЧМ-2026 на 12 июля:

  • Аргентина — Алжир — 3:0, 1-й тур группы J;
  • Аргентина — Австрия — 2:0, 2-й тур группы J;
  • Иордания — Аргентина — 1:3, 3-й тур группы J;
  • Аргентина — Кабо-Верде — 3:2 (ДВ), 1/16 финала;
  • Аргентина — Египет — 3:2, 1/8 финала;
  • Аргентина — Швейцария — 3:1 (ДВ), 1/4 финала.

Национальная команда Аргентины заняла первое место в группе J, набрав девять очков.

На стадии 1/2 финала подопечные Лионеля Скалони встретятся со сборной Англии.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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