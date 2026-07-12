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«Чувствую себя ограбленным». Форвард сборной Норвегии – о судействе в матче с Англией

«Чувствую себя ограбленным». Форвард сборной Норвегии – о судействе в матче с Англией
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Нападающий сборной Норвегии Андреас Шельдеруп прокомментировал отменённый гол команды на 55-й минуте матча с Англией (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026. гол за норвежцев забил Торбьёрн Хеггем, однако мяч отменили из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Я считаю, что гол не стоило отменять. Если это фол, то во время футбольного матча можно назначать множество таких штрафных. Это очень мягкое нарушение, и я действительно чувствую себя немного ограбленным», — приводит слова Шельдерупа VG.no.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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