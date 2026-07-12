«Чувствую себя ограбленным». Форвард сборной Норвегии – о судействе в матче с Англией

Нападающий сборной Норвегии Андреас Шельдеруп прокомментировал отменённый гол команды на 55-й минуте матча с Англией (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026. гол за норвежцев забил Торбьёрн Хеггем, однако мяч отменили из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.

«Я считаю, что гол не стоило отменять. Если это фол, то во время футбольного матча можно назначать множество таких штрафных. Это очень мягкое нарушение, и я действительно чувствую себя немного ограбленным», — приводит слова Шельдерупа VG.no.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.