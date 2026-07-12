Джуд Беллингем высказался о победе Англии над Норвегией и выходе в полуфинал ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, оформивший дубль в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Норвегией (2:1), высказался о победе англичан и выходе в полуфинал турнира. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

«Характер и упорство [помогли нам преодолеть трудности]; даже когда что-то шло не так, мы отдавали все силы. Я очень горжусь командой. Это была победа для всех. Победа досталась всей стране – всем, кто нас поддерживал», — приводит слова Беллингема официальный сайт ФИФА.

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с сильнейшей командой из пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.