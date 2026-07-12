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«Не может быть!» Черданцев опубликовал забавный разговор с афроамериканцем на ЧМ-2026

«Не может быть!» Черданцев опубликовал забавный разговор с афроамериканцем на ЧМ-2026
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Российский известный комментатор и телеведущий Георгией Черданцев опубликовал в своём телеграм-канале диалог с афроамериканским продавцом футболок во время чемпионата мира 2026 года.

«Сын попросил в качестве сувенира футболку сборной Норвегии. Обошёл все магазины с мерчем. Нету. Оказалось, одна из самых популярных футболок. Разобрали везде. Зашёл в последний магазин. Разговорился с продавцом, как так, что нет футболок. Ну он мне объяснил. Афроамериканец. А здесь принято спрашивать откуда ты. Это совершенно нормально. Ну вот он и спрашивает:
— Ты норвежец?
— Нет, я русский.

— Как русский? Не может быть!
— Да ну честно, я из России.

— Как?! Прямо из России! Вот это круто! А ты что, говоришь по-русски?
— Разумеется, конечно, говорю.

— Скажи что-нибудь по-русски.
— Ну привет, например, как дела?

— Вау! Как же круто! Мечтаю выучить русский, но наверное это очень сложно. Меня, кстати, зовут Дмитрий. 🤯🤯🤯(афроамериканец, напоминаю). Очень хочу в Москву приехать как-нибудь.
— Приезжай, конечно. Увидимся, Дима.
— Увидимся! ✌️» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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