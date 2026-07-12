«Я видел Гаскойна, Оуэна, Руни, но это — нечто особенное». Гари Невилл — о Беллингеме

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался об авторе двух голов англичан в четвертьфинале чемпионата мира — 2026 с Норвегией (2:1) Джуде Беллингеме. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

«Я видел, как Пол Гаскойн выходил на поле и творил чудеса, Майкл Оуэн делал то же самое, Уэйн Руни в 2004-м. Но я никогда не видел, чтобы игрок оказывал такое влияние на ход турнира, как Джуд Беллингем.

То, что мы наблюдаем, — нечто особенное. Абсолютная суперзвезда. Он выкладывается на полную ради сборной Англии», — сказал Невилл в интервью ITV.