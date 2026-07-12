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«Я видел Гаскойна, Оуэна, Руни, но это — нечто особенное». Гари Невилл — о Беллингеме

«Я видел Гаскойна, Оуэна, Руни, но это — нечто особенное». Гари Невилл — о Беллингеме
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался об авторе двух голов англичан в четвертьфинале чемпионата мира — 2026 с Норвегией (2:1) Джуде Беллингеме. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Я видел, как Пол Гаскойн выходил на поле и творил чудеса, Майкл Оуэн делал то же самое, Уэйн Руни в 2004-м. Но я никогда не видел, чтобы игрок оказывал такое влияние на ход турнира, как Джуд Беллингем.

То, что мы наблюдаем, — нечто особенное. Абсолютная суперзвезда. Он выкладывается на полную ради сборной Англии», — сказал Невилл в интервью ITV.

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