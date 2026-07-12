Эрлинг Холанд прокомментировал поражение сборной Норвегии в матче с Англией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 со сборной Англии (1:2).

«Нас очень трогает тот факт, что мы добились такого успеха и смогли объединить людей в Норвегии. В нашей стране и здесь, на турнире, царит много позитива благодаря той радости, которую мы подарили.

Сейчас сложно всё переосмыслить. Это действительно какое-то безумное событие. Такое нужно пережить самому, чтобы понять. Именно к этому я стремился.

Я хотел вывести Норвегию на карту мира и закрепить за нами статус одной из лучших сборных в мире. Думаю, здесь нам удалось сделать так, чтобы о Норвегии заговорили», — приводит слова Холанда BBC.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.