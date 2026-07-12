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Аргентина — Швейцария: Мак Аллистер открыл счёт в матче, забив с паса Месси

Аргентина — Швейцария: Мак Аллистер открыл счёт в матче, забив с паса Месси
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В эти минуты на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. В качестве главного арбитра выступает Жоау Педру Пиньейру (Португалия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'    

На 10-й минуте встречи аргентинец Лионель Месси с углового выполнил подачу во вратарскую, хавбек Алекссис Мак Аллистер высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

На стадии 1/8 финала сборная Швейцарии победила Колумбию (0:0, 4:3 пен.), а Аргентина обыграла Египет — 3:2. В 1/2 финала турнира победитель данного противостояния сыграет с Англией.

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