Аргентина — Швейцария: Мак Аллистер открыл счёт в матче, забив с паса Месси

В эти минуты на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. В качестве главного арбитра выступает Жоау Педру Пиньейру (Португалия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте встречи аргентинец Лионель Месси с углового выполнил подачу во вратарскую, хавбек Алекссис Мак Аллистер высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

На стадии 1/8 финала сборная Швейцарии победила Колумбию (0:0, 4:3 пен.), а Аргентина обыграла Египет — 3:2. В 1/2 финала турнира победитель данного противостояния сыграет с Англией.