«Не самое красивое выступление». Кейн – о матче сборной Англии с Норвегией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче с Норвегией на ЧМ-2026.

«Это совсем другая история. Тяжёлая игра. Жарко. Действительно жестоко. Сложнее, чем в Мексике. Это было не самое красивое наше выступление. Я говорил, что мы можем выйти на другой уровень, и я до сих пор чувствую, что мы его не достигли, но у нас есть игроки, способные решить исход матча. Джуд Беллингем снова изменил ход игры, и все выложились на полную. Все усердно работали», — приводит слова Кейна BBC.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.