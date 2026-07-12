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«Не самое красивое выступление». Кейн – о матче сборной Англии с Норвегией на ЧМ-2026

«Не самое красивое выступление». Кейн – о матче сборной Англии с Норвегией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче с Норвегией на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Это совсем другая история. Тяжёлая игра. Жарко. Действительно жестоко. Сложнее, чем в Мексике. Это было не самое красивое наше выступление. Я говорил, что мы можем выйти на другой уровень, и я до сих пор чувствую, что мы его не достигли, но у нас есть игроки, способные решить исход матча. Джуд Беллингем снова изменил ход игры, и все выложились на полную. Все усердно работали», — приводит слова Кейна BBC.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

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