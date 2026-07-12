Бывший судья АПЛ дал разъяснение нашумевшего гола Беллингема в матче ЧМ с Норвегией

Бывший судья английской Премьер-лиги Грэм Скотт прокомментировал спорный эпизод с первым голом Джуда Беллингема в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан, которые победили в дополнительно время.

«Камера-паук, прикреплённая к тросам и парящая над полем, могла невольно повлиять на гол Джуда Беллингема незадолго до перерыва. Наземная бригада судей заметила бы такое соприкосновение только в случае, если бы траектория мяча сильно изменилась. VAR мог бы вмешаться, если бы были доказательства того, что одна из команд оказалась в очевидно невыгодном положении, но это должно быть ясно и однозначно. Строго говоря, можно было бы заявить о внешнем вмешательстве, что подразумевает возобновление игры по правилам — drop ball. Но на практике требуется какое-то свидетельство фактического воздействия. Обычно игру продолжают, если мяч попадает в бумажный стаканчик или другой мелкий мусор на поле и это никак не сказывается на эпизоде. В данном случае трудно судить наверняка, но в любом случае маловероятно, что VAR стал бы проверять ракурс камеры, расположенной высоко в воздухе, при просмотре атакующей фазы. Он в первую очередь сосредоточился бы на действиях игроков в предшествующем эпизоде, и не было явной причины углубляться настолько, особенно учитывая давление на всех видеоассистентов не вдаваться в чрезмерный анализ и не задерживать игру в поисках придирок к тому, что выглядело как полностью законный гол», — приводит слова Скотта The Athletic.

Ранее ФИФА также дала объяснение данному эпизоду.