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«Невероятно, что такое произошло». Тренер сборной Норвегии – о спорном голе Беллингема

«Невероятно, что такое произошло». Тренер сборной Норвегии – о спорном голе Беллингема
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал спорный гол полузащитника сборной Англии (1:2) Джуда Беллингема в первом тайме четвертьфинального матча ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что норвежцы уверены, что гол первый Джуда Беллингема нельзя было засчитывать, так как мяч после выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда попал в трос камеры-паука и из-за этого упал на ногу англичанам, которые начали голевую атаку.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Просто невероятно, что такое произошло. Невозможно, чтобы судьи этого не заметили. Неужели Норвегии нужно было выбежать на поле, чтобы они это заметили? Если мяч остановил кабель, игру следовало возобновить с помощью спорного мяча», — приводит слова Сольбаккена beIN Sports.

После матча ФИФА выступила с заявлением, в котором заявила, что датчик в мяче не зафиксировал доказательств того, что мяч коснулся подвесного троса над полем и из-за этого изменил свою траекторию.

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