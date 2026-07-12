«Невероятно, что такое произошло». Тренер сборной Норвегии – о спорном голе Беллингема

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал спорный гол полузащитника сборной Англии (1:2) Джуда Беллингема в первом тайме четвертьфинального матча ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что норвежцы уверены, что гол первый Джуда Беллингема нельзя было засчитывать, так как мяч после выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда попал в трос камеры-паука и из-за этого упал на ногу англичанам, которые начали голевую атаку.

«Просто невероятно, что такое произошло. Невозможно, чтобы судьи этого не заметили. Неужели Норвегии нужно было выбежать на поле, чтобы они это заметили? Если мяч остановил кабель, игру следовало возобновить с помощью спорного мяча», — приводит слова Сольбаккена beIN Sports.

После матча ФИФА выступила с заявлением, в котором заявила, что датчик в мяче не зафиксировал доказательств того, что мяч коснулся подвесного троса над полем и из-за этого изменил свою траекторию.