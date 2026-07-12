Отец Холанда иронично прокомментировал спорный эпизод с голом Беллингема, упомянув судью

Альф-Инге Холанд, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, написал ироничный пост сразу после спорного гола англичан, автором которого стал полузащитник Джуд Беллингем в концовке первого тайма матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией.

«Отлично сработано, Беллингем и рефери», — написал отец Холанда на своей странице в соцсети X.

После игры в ФИФА разъяснили эпизод и приложили запись. Датчик не выдал колебаний во время полёта — «следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию своего движения».

В 1/2 финала турнира Англия сыграет с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии.