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Отец Холанда иронично прокомментировал спорный эпизод с голом Беллингема, упомянув судью

Отец Холанда иронично прокомментировал спорный эпизод с голом Беллингема, упомянув судью
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Альф-Инге Холанд, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, написал ироничный пост сразу после спорного гола англичан, автором которого стал полузащитник Джуд Беллингем в концовке первого тайма матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Отлично сработано, Беллингем и рефери», — написал отец Холанда на своей странице в соцсети X.

После игры в ФИФА разъяснили эпизод и приложили запись. Датчик не выдал колебаний во время полёта — «следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию своего движения».

В 1/2 финала турнира Англия сыграет с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии.

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