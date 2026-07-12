Беллингем вошёл в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» ЧМ-2026 после дубля с Норвегией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вошёл в топ-3 претендентов на звание лучшего игрока чемпионата мира 2026 года по оценке Polymarket, оформив дубль в ворота Норвегии (2:1) в 1/4 финала турнира. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

По данным портала, вероятность завоевания Беллингемом «Золотого мяча» ЧМ-2026 составляет 17%. Полузащитник сборной Англии опередил партнёра по национальной команде Гарри Кейна (5%), располагающегося на четвёртой строчке.

Фаворитом на завоевание главной индивидуальной награды турнира остаётся француз Килиан Мбаппе (40%). На второй строчке располагается нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.