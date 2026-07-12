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Беллингем вошёл в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» ЧМ-2026 после дубля с Норвегией

Беллингем вошёл в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» ЧМ-2026 после дубля с Норвегией
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вошёл в топ-3 претендентов на звание лучшего игрока чемпионата мира 2026 года по оценке Polymarket, оформив дубль в ворота Норвегии (2:1) в 1/4 финала турнира. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен из Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

По данным портала, вероятность завоевания Беллингемом «Золотого мяча» ЧМ-2026 составляет 17%. Полузащитник сборной Англии опередил партнёра по национальной команде Гарри Кейна (5%), располагающегося на четвёртой строчке.

Фаворитом на завоевание главной индивидуальной награды турнира остаётся француз Килиан Мбаппе (40%). На второй строчке располагается нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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