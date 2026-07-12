Сборная Англии стала первой командой, одержавшей две волевые победы в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Англии одержала волевую победу над национальной командой Норвегии в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Счёт встречи 2:1. Открыли в счёт в этом матче подопечные Столе Сольбаккена. Автором гола в первом тайме стал нападающий Андреас Шельдеруп.

Таким образом, сборная Англии стала первой командой на текущем мировом первенстве, которая дважды побеждала после камбэков в плей-офф.

В 1/2 финала турнира Англия сыграет с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии. Их очный матч проходит в эти минуты. Другая полуфинальная пара стала известна вчера, 11 июля. Испания встретится с Францией.