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Сборная Англии стала первой командой, одержавшей две волевые победы в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Англии стала первой командой, одержавшей две волевые победы в плей-офф ЧМ-2026
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Сборная Англии одержала волевую победу над национальной командой Норвегии в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Счёт встречи 2:1. Открыли в счёт в этом матче подопечные Столе Сольбаккена. Автором гола в первом тайме стал нападающий Андреас Шельдеруп.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Таким образом, сборная Англии стала первой командой на текущем мировом первенстве, которая дважды побеждала после камбэков в плей-офф.

В 1/2 финала турнира Англия сыграет с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии. Их очный матч проходит в эти минуты. Другая полуфинальная пара стала известна вчера, 11 июля. Испания встретится с Францией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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