Тренер Норвегии назвал причину поражения команды в матче с Англией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о поражении команды в четвертьфинальном матче с Англией (1:2) на ЧМ-2026.

«В матче с Бразилией все прошло хорошо, и мы показали хороший футбол. Сегодня, однако, мы не смогли продемонстрировать тот же уровень игры. Англия повысила свой уровень по ходу матча, а мы медленно реагировали. Такова природа футбола. Думаю, это было лучшее, на что мы были способны в этот раз.

Мне очень жаль игроков. Футбол на самом высоком уровне приносит как величайшие радости, так и глубочайшие разочарования. В матче с Бразилией мы были на стороне победителей, но не сегодня. После трудных первых 20 минут моя команда героически боролась на поле. Мне нечего плохого сказать своим игрокам. Я не мог просить большего, чем они сделали.

Нам немного не повезло, но такова жизнь. Теперь нам нужно передохнуть. Мы были вместе как семья шесть с половиной недель. Я горжусь тем, что мы оправдали ожидания и сделали еще один шаг вперёд на чемпионате мира. В заключение, мы желаем Англии успехов», — приводит слова слова Сольбаккена beIN Sports.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.