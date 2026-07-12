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Тренер Норвегии назвал причину поражения команды в матче с Англией на ЧМ-2026

Тренер Норвегии назвал причину поражения команды в матче с Англией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о поражении команды в четвертьфинальном матче с Англией (1:2) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«В матче с Бразилией все прошло хорошо, и мы показали хороший футбол. Сегодня, однако, мы не смогли продемонстрировать тот же уровень игры. Англия повысила свой уровень по ходу матча, а мы медленно реагировали. Такова природа футбола. Думаю, это было лучшее, на что мы были способны в этот раз.
Мне очень жаль игроков. Футбол на самом высоком уровне приносит как величайшие радости, так и глубочайшие разочарования. В матче с Бразилией мы были на стороне победителей, но не сегодня. После трудных первых 20 минут моя команда героически боролась на поле. Мне нечего плохого сказать своим игрокам. Я не мог просить большего, чем они сделали.

Нам немного не повезло, но такова жизнь. Теперь нам нужно передохнуть. Мы были вместе как семья шесть с половиной недель. Я горжусь тем, что мы оправдали ожидания и сделали еще один шаг вперёд на чемпионате мира. В заключение, мы желаем Англии успехов», — приводит слова слова Сольбаккена beIN Sports.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

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