Аргентина — Швейцария: после первого тайма матча 1/4 финала ЧМ-2026 впереди «альбиселесте»

В эти минуты на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. В качестве главного арбитра выступает Жоау Педру Пиньейру (Португалия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тайма впереди команды Аргентины. Единственный мяч забил полузащитник Алекссис Мак Аллистер, который замкнул передачу с углового от звёздного нападающего Лионеля Месси. Отметим, на исходе 45 минут форвард Швейцарии Брил Эмболо в центре поля грубо влетел в хавбека Леандро Паредеса и получил на данный момент единственную в игре жёлтую карточку.

В 1/2 финала турнира победитель данного противостояния сыграет с Англией.