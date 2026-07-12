Беллингем повторил достижение Марадоны, оформив дубль в 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал первым игроком со времён аргентинца Диего Марадоны, оформившим дубль в двух матчах плей-офф чемпионата мира подряд. Полузащитник отличился дважды в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1 д. вр.).

На предыдущей стадии, в 1/8 финала турнира, дубль Беллингема помог англичанам одержать победу над командой Мексики (3:2). Марадона забил два гола в ворота Англии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-1986 и столько же — в полуфинале с Бельгией (2:0).

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с сильнейшей командой из пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.