Холанд высказался о дубле Беллингема в ворота сборной Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал дубль полузащитника сборной Англии (1:2) Джуда Беллингема в четвертьфинальном матче ЧМ-2026.
«Джуд – мой хороший друг. Мы провели два замечательных года в дортмундской «Боруссии». Мы хорошие друзья, и он такой приятный парень. Я не удивлен, что он сегодня забил и показал такую игру. Он невероятен, и Англии повезло, потому что все хотят иметь такого игрока», — приводит слова Холанда VG.
Холанд в этой встрече не отметился результативными действиями.
В полуфинале чемпионата мира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.