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Холанд высказался о дубле Беллингема в ворота сборной Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026

Холанд высказался о дубле Беллингема в ворота сборной Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал дубль полузащитника сборной Англии (1:2) Джуда Беллингема в четвертьфинальном матче ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Джуд – мой хороший друг. Мы провели два замечательных года в дортмундской «Боруссии». Мы хорошие друзья, и он такой приятный парень. Я не удивлен, что он сегодня забил и показал такую игру. Он невероятен, и Англии повезло, потому что все хотят иметь такого игрока», — приводит слова Холанда VG.

Холанд в этой встрече не отметился результативными действиями.

В полуфинале чемпионата мира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

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