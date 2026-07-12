Месси установил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, ранее ставший лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, установил новый рекорд всех времён на мировых первенствах.

Месси оформил 10-й голевой пас в игре 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со Швейцарией, которая проходит в эти минуты на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Таким образом, Месси первым в истории футбола достиг данной отметки на мировых первенствах.

Кроме того, Месси с 21 забитым мячом является и лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 1:0 в пользу Аргентины. В 1/2 финала турнира победитель данного противостояния сыграет с национальной командой Англии.