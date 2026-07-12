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Месси установил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён

Месси установил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, ранее ставший лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, установил новый рекорд всех времён на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Месси оформил 10-й голевой пас в игре 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со Швейцарией, которая проходит в эти минуты на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Таким образом, Месси первым в истории футбола достиг данной отметки на мировых первенствах.

Кроме того, Месси с 21 забитым мячом является и лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 1:0 в пользу Аргентины. В 1/2 финала турнира победитель данного противостояния сыграет с национальной командой Англии.

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Комментарии
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