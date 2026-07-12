«Может, он не знает, как играть против Холанда и Эдегора». Беллингем – о критике Тухеля

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем ответил на критику со стороны главного тренера команды Томаса Тухеля после матча с Норвегией (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2026. Ранее Тухель заявил, что команда сама усложнила себе жизнь в этом матче.

«Возможно, он не знает, как это — играть в таких условиях против Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора, Антонио Нусы, Сёрлота. Это совсем непростая команда для соперничества. Поэтому, знаете, я думаю, что мы старались создать позитивную атмосферу, и должны продолжать в том же духе перед решающей стадией турнира», — приводит слова Беллингема TNT Sports.

Беллингем в этой встрече оформил дубль.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.