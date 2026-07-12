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«Может, он не знает, как играть против Холанда и Эдегора». Беллингем – о критике Тухеля

«Может, он не знает, как играть против Холанда и Эдегора». Беллингем – о критике Тухеля
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем ответил на критику со стороны главного тренера команды Томаса Тухеля после матча с Норвегией (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2026. Ранее Тухель заявил, что команда сама усложнила себе жизнь в этом матче.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Возможно, он не знает, как это — играть в таких условиях против Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора, Антонио Нусы, Сёрлота. Это совсем непростая команда для соперничества. Поэтому, знаете, я думаю, что мы старались создать позитивную атмосферу, и должны продолжать в том же духе перед решающей стадией турнира», — приводит слова Беллингема TNT Sports.

Беллингем в этой встрече оформил дубль.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

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