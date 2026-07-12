Беллингем в четвёртый раз признан лучшим игроком матча на ЧМ-2026, дважды забив Норвегии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем в четвёртый раз был признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 — на этот раз встречи между командами Англии и Норвегии (2:1). В четвертьфинале ЧМ‑2026 хавбек оформил дубль: он забил в добавленное к первому тайму время, а затем — в дополнительное. Эта награда стала для него второй подряд.

Сборная Англии вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.