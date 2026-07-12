«Офсайд был довольно спорным». Кейн – об отменённом голе в матче с Норвегией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал отменённый гол в четвертьфинальном матче с Норвегией (2:1) на ЧМ-2026.
«Мне показалось, что офсайд был довольно спорным. В тот момент меня это раздражало. Также, думаю, на мне был пенальти, который легко можно было назначить. Но сейчас это не имеет значения. Мы вышли в полуфинал, и я вполне этим доволен», – приводит слова Кейна ВВС.
В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария. Матч пройдёт Матч состоится 15 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.