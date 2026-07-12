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«Офсайд был довольно спорным». Кейн – об отменённом голе в матче с Норвегией на ЧМ-2026

«Офсайд был довольно спорным». Кейн – об отменённом голе в матче с Норвегией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал отменённый гол в четвертьфинальном матче с Норвегией (2:1) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Мне показалось, что офсайд был довольно спорным. В тот момент меня это раздражало. Также, думаю, на мне был пенальти, который легко можно было назначить. Но сейчас это не имеет значения. Мы вышли в полуфинал, и я вполне этим доволен», – приводит слова Кейна ВВС.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария. Матч пройдёт Матч состоится 15 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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