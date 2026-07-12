«Против нас сыграли мелкие детали». Шельдеруп — о поражении Норвегии от Англии в матче ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Андреас Шельдеруп, открывший счёт в матче с командой Англии уже на 36‑й минуте, поделился эмоциями после игры, завершившейся поражением его команды со счётом 1:2. Футболист признал, что ряд обстоятельств обернулся против норвежцев — и в том числе отдельные судейские решения.

«К сожалению, в этом матче против нас сыграли не только соперники, но и разные мелкие детали — в том числе отдельные решения судей. Было бы, пожалуй, чуть менее обидно, проиграй мы безоговорочно», — приводит слова норвежского футболиста BBC.

Сборная Англии вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.