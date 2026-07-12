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«Против нас сыграли мелкие детали». Шельдеруп — о поражении Норвегии от Англии в матче ЧМ

«Против нас сыграли мелкие детали». Шельдеруп — о поражении Норвегии от Англии в матче ЧМ
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Нападающий сборной Норвегии Андреас Шельдеруп, открывший счёт в матче с командой Англии уже на 36‑й минуте, поделился эмоциями после игры, завершившейся поражением его команды со счётом 1:2. Футболист признал, что ряд обстоятельств обернулся против норвежцев — и в том числе отдельные судейские решения.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«К сожалению, в этом матче против нас сыграли не только соперники, но и разные мелкие детали — в том числе отдельные решения судей. Было бы, пожалуй, чуть менее обидно, проиграй мы безоговорочно», — приводит слова норвежского футболиста BBC.

Сборная Англии вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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