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Томас Тухель раскритиковал игру сборной Англии против Норвегии

Томас Тухель раскритиковал игру сборной Англии против Норвегии
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал игру своей команды в матче с Норвергией на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Я не говорил, что мы страдали. Никогда такого не утверждал. Сегодня мы сами создали себе огромные проблемы. Итог — великолепный. Мы вышли в четвёрку сильнейших. Это потрясающее достижение, но нашей игрой я недоволен. Практически во всём.

Желание и самоотдача были на высоком уровне, однако мы сами загнали себя в сложную ситуацию тем, как действовали на поле — слишком много небрежности, технических ошибок, недостаточная скорость игры и отсутствие стабильности. Сегодня удача была на нашей стороне.

Не думаю, что это связано с менталитетом игроков. Наоборот, именно характер помог нам выиграть этот матч. Его у нас столько, что можно разливать по бутылкам и продавать. Но качество футбола обязано быть значительно выше.

Рис Джеймс сыграл превосходно. Морган Роджерс сегодня выглядел просто великолепно. Эберечи Эзе и Джед Спенс постепенно вошли в игру и полностью заслужили похвалу. Но в целом сегодня нам сопутствовало везение.

О Беллингеме уже нечего говорить. Он делает это практически в каждой встрече. Это футболист мирового уровня.

К полуфиналу мы прибавим. Мы просто обязаны стать сильнее. А сейчас пришло время отпраздновать успех и получить удовольствие от этого момента. Впереди три дня подготовки. Нам понадобятся все наши силы», — сказал Тухель в эфире ITV.

Англия одержала волевую победу благодаря дублю Джуда Беллингема. В полуфинале команда Тухеля встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария.

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