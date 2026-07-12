Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда сборной Англии Каррагер высказался об игре Беллингема на ЧМ

Легенда сборной Англии Каррагер высказался об игре Беллингема на ЧМ
Комментарии

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался об игре полузащитника Джуда Беллингема после его дубля в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Норвегии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Был ли хотя бы один английский футболист, который оказывал столь серьёзное влияние на игру своей сборной на протяжении всего международного турнира, как Беллингем на этом чемпионате мира?» — приводит слова Каррагера The Telegraph.

23-летний полузащитник на нынешнем чемпионате мира забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Беллингем повторил рекорд Гари Линекера, установленный на чемпионате мира 1986 года, а также достижение Гарри Кейна, который забивал шесть голов на мундиалях 2018 и 2026 годов.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года

Болельщики Англии узнают футболистов из России, игравших в АПЛ

Материалы по теме
Гол Англии норвежцам стоило отменить из-за камеры? Есть ответ ФИФА на уникальный случай
Гол Англии норвежцам стоило отменить из-за камеры? Есть ответ ФИФА на уникальный случай
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android