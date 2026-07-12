Легенда сборной Англии Каррагер высказался об игре Беллингема на ЧМ

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался об игре полузащитника Джуда Беллингема после его дубля в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Норвегии.

«Был ли хотя бы один английский футболист, который оказывал столь серьёзное влияние на игру своей сборной на протяжении всего международного турнира, как Беллингем на этом чемпионате мира?» — приводит слова Каррагера The Telegraph.

23-летний полузащитник на нынешнем чемпионате мира забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Беллингем повторил рекорд Гари Линекера, установленный на чемпионате мира 1986 года, а также достижение Гарри Кейна, который забивал шесть голов на мундиалях 2018 и 2026 годов.

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