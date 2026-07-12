«Эмоции смешанные». Холанд — о поражении от сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после матча 1/4 финала ЧМ-2026 с командой Англии, в котором норвежцы уступили со счётом 1:2 и завершили своё выступление на турнире.

– Честно говоря, ощущения тяжёлые. Кажется, мы заслуживали большего — и были совсем близко к победе над Англией. Чувствуется некая пустота, но вместе с тем и гордость: всё‑таки вышли в четвертьфинал и дали Англии настоящий бой. Эмоции смешанные.

– Два спорных решения арбитра в решающие моменты — как вы это воспринимаете?

– Порой исход чемпионата решают буквально отдельные эпизоды. С Бразилией нам удалось переломить игру, и перед сегодняшним матчем шансы виделись равными — 50 на 50. Англия — сильная команда, матч получился непростым, – сказал Холанд.

Сборная Англии вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.