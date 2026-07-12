Пап Тиав уволен с поста главного тренера сборной Сенегала
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Федерация футбола Сенегала (FSF) объявила об отставке главного тренера национальной команды Пап Тиава и всего его штаба.
Причиной решения стала неудача сборной на чемпионате мира 2026 года. В матче 1/16 финала в Сиэтле сенегальцы сенсационно уступили команде Бельгии. Команда Тиава вела в счёте — 2:0, однако под занавес основного времени позволила сопернику сравнять счёт. На 120+5‑й минуте сборная Сенегала пропустила решающий мяч с пенальти.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24' 0:2 Сарр – 51' 1:2 Лукаку – 86' 2:2 Тилеманс – 89' 3:2 Тилеманс – 120+5'
Решение об увольнении Тиава было принято на заседании исполнительного комитета FSF. Специалист, которому сейчас 45 лет, руководил сборной Сенегала с октября 2024 года.
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