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Пап Тиав уволен с поста главного тренера сборной Сенегала

Пап Тиав уволен с поста главного тренера сборной Сенегала
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Федерация футбола Сенегала (FSF) объявила об отставке главного тренера национальной команды Пап Тиава и всего его штаба.

Причиной решения стала неудача сборной на чемпионате мира 2026 года. В матче 1/16 финала в Сиэтле сенегальцы сенсационно уступили команде Бельгии. Команда Тиава вела в счёте — 2:0, однако под занавес основного времени позволила сопернику сравнять счёт. На 120+5‑й минуте сборная Сенегала пропустила решающий мяч с пенальти.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

Решение об увольнении Тиава было принято на заседании исполнительного комитета FSF. Специалист, которому сейчас 45 лет, руководил сборной Сенегала с октября 2024 года.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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