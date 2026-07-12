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Аргентина — Швейцария: Лаутаро Мартинес поставил точку в матче на 120+2-й минуте

Аргентина — Швейцария: Лаутаро Мартинес поставил точку в матче на 120+2-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра проходит на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Счёт в матче — 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

На 120+2-й минуте Лаутаро Мартинес увеличил разницу в счёте.

На стадии 1/8 финала турнира сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом (3:2), а Швейцария одолела Колумбию — 0:0 (4:3 пен.). В полуфинале победитель матча сыграет с сильнейшей командой из пары Норвегия — Англия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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