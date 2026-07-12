Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Аргентины. Известны обе пары 1/2 финала

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Швейцарии (1:1, 2:1 д.вр.). Таким образом, в 1/2 финала турнира команда Лионеля Скалони сыграет со сборной Англии, которая ранее обыграла Норвегию (2:1).

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Ранее определился первая полуфинальная пара ЧМ-2026. Сборная Франции за выход в финал турнира сыграет с национальной командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.