Стали известны участники обоих полуфиналов ЧМ-2026

После завершения всех четвертьфинальных матчей стали известны полуфинальные пары чемпионата мира — 2026.
Последним участником 1/2 финала стала сборная Аргентины. В четвертьфинальном матче аргентинцы в дополнительное время обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1 и вышли в следующую стадию турнира.
Ранее этой ночью путёвку в полуфинал завоевала сборная Англии, которая также лишь в дополнительное время сломила сопротивление Норвегии — 2:1.
Таким образом, в полуфинале чемпионата мира состоятся следующие матчи:
- Франция — Испания (14 июля);
- Аргентина — Англия (15 июля).
Оба полуфинала начнутся в 22:00 мск. Напомним, финал чемпиона мира состоится 19 июля.
Фанаты объясняют, почему приехали на ЧМ-2026 не в майках Месси