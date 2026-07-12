Результаты матчей 1/4 финала ЧМ по футболу 2026 на 11 июля 2026

Завершились все матчи 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Аргентина обыграла Швейцарию (1:1, 2:1 д.в.), Англия победила Норвегию (1:1, 1:0 д.в.). Ранее Франция одолела Марокко (2:0), а Испания оказалась сильнее Бельгии (2:1).

В полуфиналах чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Франции и Испании, а также Англия и Аргентина.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.