Расписание матчей 1/2 финала ЧМ по футболу — 2026

Завершились все матчи 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Аргентина обыграла Швейцарию (1:1, 2:1 д.в.), Англия победила Норвегию (1:1, 1:0 д.в.). Ранее Франция одолела Марокко (2:0), а Испания оказалась сильнее Бельгии (2:1).

Таким образом, в полуфиналах чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Франции и Испании, а также Англия и Аргентина.

Матч 1/2 финала ЧМ между сборными Франции и Испании состоится во вторник, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Игра полуфинала между национальными командами Англии и Аргентины запланирована на среду, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.