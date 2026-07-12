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Расписание матчей 1/2 финала ЧМ по футболу 2026

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ по футболу — 2026
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Завершились все матчи 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Аргентина обыграла Швейцарию (1:1, 2:1 д.в.), Англия победила Норвегию (1:1, 1:0 д.в.). Ранее Франция одолела Марокко (2:0), а Испания оказалась сильнее Бельгии (2:1).

Таким образом, в полуфиналах чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Франции и Испании, а также Англия и Аргентина.

Матч 1/2 финала ЧМ между сборными Франции и Испании состоится во вторник, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра полуфинала между национальными командами Англии и Аргентины запланирована на среду, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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