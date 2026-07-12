Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина — Швейцария
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча с командой Швейцарии. Игра состоялась сегодня и завершилась победой аргентинцев (1:1, 2:0 д.в.). Основное время закончилось вничью — 1:1. Альварес забил второй мяч сборной Аргентины на 112-й минуте матча.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10' 1:1 Ндой – 67' 2:1 Альварес – 112' 3:1 Мартинес – 120+1'
Удаления: нет / Эмболо – 72'
В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Аргентины встретится со сборной Англии. Игра запланирована на среду, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
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