Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча с командой Швейцарии. Игра состоялась сегодня и завершилась победой аргентинцев (1:1, 2:0 д.в.). Основное время закончилось вничью — 1:1. Альварес забил второй мяч сборной Аргентины на 112-й минуте матча.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Аргентины встретится со сборной Англии. Игра запланирована на среду, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.