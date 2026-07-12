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Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 11 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 11 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день чемпионата мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялись последние два матча 1/4 финала турнира. Англия обыграла Норвегию (1:1, 1:0 д. вр.), а Аргентина одержала победу над Швейцарией (1:1, 2:0 д. вр.).

На данный момент в гонке бомбардиров лидирует нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, забивший восемь мячей. Столько же у француза Килиана Мбаппе, но аргентинец выше за счёт дополнительных показателей. Семь голов у норвежца Эрлинга Холанда, по шесть — у игроков сборной Англии Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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