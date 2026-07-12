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Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Швейцария: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Швейцария: голы, передачи
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провёл на поле весь матч 1/4 финала мирового первенства 2026 года. Аргентинская команда победила сборную Швейцарии (1:1, 2:0 д.в.). Игра прошла на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Месси провёл на поле всю игру и за это время отметился голевой передачей на первый гол команды, который забил полузащитник Алексис Мак Аллистер на 10-й минуте встречи. Аргентинец лидирует в гонке бомбардиров, на его счету — восемь мячей. Столько же у француза Килиана Мбаппе, но аргентинец выше за счёт дополнительных показателей.

В 1/2 финала турнира аргентинская национальная команда встретится со сборной Англии 15 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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