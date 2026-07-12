Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Швейцария: голы, передачи

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провёл на поле весь матч 1/4 финала мирового первенства 2026 года. Аргентинская команда победила сборную Швейцарии (1:1, 2:0 д.в.). Игра прошла на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Месси провёл на поле всю игру и за это время отметился голевой передачей на первый гол команды, который забил полузащитник Алексис Мак Аллистер на 10-й минуте встречи. Аргентинец лидирует в гонке бомбардиров, на его счету — восемь мячей. Столько же у француза Килиана Мбаппе, но аргентинец выше за счёт дополнительных показателей.

В 1/2 финала турнира аргентинская национальная команда встретится со сборной Англии 15 июля.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.