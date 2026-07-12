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«Есть над чем поработать». Тренер сборной Аргентины — об итогах матча 1/4 финала ЧМ

«Есть над чем поработать». Тренер сборной Аргентины — об итогах матча 1/4 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги матча 1/4 финала ЧМ‑2026 с командой Швейцарии, который завершился победой аргентинцев (1:1, 2:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«По правде говоря, сегодня нам пришлось нелегко. Мы знали, что соперник — очень физически сильная команда. Думаю, они создали нам немало трудностей. Мы не смогли выйти из некоторых ситуаций. Правда в том, что сегодня удача была на нашей стороне: у соперника удалили игрока и после этого наша команда пошла в атаку. Нужно быть реалистами — нам есть над чем поработать, но победа всегда лучше. При этом то, чего команда добилась сегодня, — это историческое достижение. Пусть мы могли сыграть и лучше, но снова выйти в полуфинал — это уже история», — приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Аргентины встретится со сборной Англии. Игра запланирована на среду, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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